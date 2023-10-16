مكافحة البعوض بجدة

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة، خلال الربع الثالث من العام الحالي (93.598) ترددًا لرش المبيدات، وذلك ضمن أعمال مكافحة البعوض في المواقع المستهدفة خارج المنازل.

وشملت أعمال المكافحة رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، في نطاق البلدية الفرعية.

كما شملت الأعمال تنفيذ عمليات مكافحة البعوض بداخل الوحدات السكنية، حيث بلغ عدد الزيارات المنزلية خلال الربع الثالث 358.588 زيارة.

وأوضح مدير عام صحة البيئة علي الصحفي، أن عدد البلاغات الواردة سجلت انخفاضًا بنسبة 56% عن الربع الثاني نتيجة لتكثيف الجهود والمكافحة الاستباقية، مشيرًا إلى أن أعمال مكافحة القوارض تمت في 76.960 موقعًا.