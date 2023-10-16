التخصصي يتوج بالجائزة الذهبية من "ستيفي"

توج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالجائزة الذهبية من "ستيفي" عن فئة كبار مقدمي الخدمات الصحية، من بين 3700 مرشح من المؤسسات من جميع أنحاء العالم، نظير تميزه في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمستفيدين، مدفوعة بالبحث والابتكار، وذلك في حفل توزيع جوائز "ستيفي" السنوي العشرين بمدينة روما الإيطالية، حيث حُدد الفائزين بالجائزة بعد تقييم المرشحين من قبل أكثر من 230 خبيرًا من جميع أنحاء العالم، في مدة تزيد عن شهرين.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل "التخصصي" الحافل بالعديد من الجوائز العالمية والمحلية، فقد حصل المستشفى العام الماضي على ثلاث جوائز تميز من "ستيفي"، ذهبيتان نظير تميزه في مجالَي إدارة القوى العاملة -عن بعد- وخطة العمل الأكثر ابتكارًا من المنزل، وبرونزية لأفضل فريق للموارد البشرية.

وتحتفي فئة الخدمات الصحية من الجائزة بالأداء المتفوق للمؤسسات الكبرى، والتي تُقيّم حجمها من خلال الإيرادات، أو القوى العاملة، والتأثير الدولي، وتشمل هذه الفئة الشركات المشاركِة في تطوير وتصنيع وتوزيع وبيع المنتجات ذات الصلة بالقطاع الصحي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وتصنف "ستيفي"، التي بدأت رحلتها في العام 2002م كمبادرة لتكريم الأعمال التجارية على المستوى العالمي؛ مرجعًا للتميز والابتكار في عالم الأعمال، حيث تعكس جوائرها التقدير العالي للشركات والأفراد الذين يُظهِرون أداءً متميزًا في مجموعة واسعة من الصناعات، مما يجعلها واحدة من أكثر الجوائز رمزية وقيمة على الساحة العالمية.

ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أحد أبرز مقدمي الرعاية الصحية المتخصصة على مستوى العالم، حيث احتل المرتبة 20 في قائمة "Brand Finance لأفضل 250 مستشفى في العالم لعام 2023م"، والأول في الشرق الأوسط وأفريقيا.