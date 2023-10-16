شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستقر على تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراة أمام نظيره منتخب الجزائر الأول لكرة القدم اليوم الأثنين الساعة السابعة مساءًا في دولة الإمارات في ثاني المباريات الودية استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

فيتوريا يستقر على تشكيل منتخب مصر

واستقر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة على ملامح تشكيل منتخب الفرعنة لمواجهة الجزائر وديًا.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأول لكرة القدم المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح خط

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، أحمد السيد زيزو

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين منتخب مصر الأول لكرة القدم ومنتخب الجزائر الأول لكرة القدم اليوم الأثنين الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت دولة الإمارات.