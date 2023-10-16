شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار متابعي وعشاق الساحرة المستديرة نحو ملاعب العالم اليوم الاثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري العديد من المباريات، على رأسها مباراتى اليونان وهولندا والبوسنة والهرسك مع البرتغال بالجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بالإضافة إلى مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب الجزائر باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، فى ختام معسكر الفراعنة التدريبى، الذى تستضيفه دولة الإمارات.

وتأتي موعد مباريات اليوم الاثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري علي النحو التالي:

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024



أذربيجان X النمسا – 7 مساء - beIN Sports HD 1

بلجيكا X السويد – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3

أيسلندا X ليشتنشتاين – 9.45 مساء

لوكسمبرج X سلوفاكيا – 9.45 مساء

البوسنة والهرسك X البرتغال – 9.45 مساء -beIN Sports HD 1

اليونان X هولندا– 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

جبل طارق X أيرلندا– 9.45 مساء - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات دولية ودية



الصين X اوزبكستان – 2:30 ظهرًا

نيجيريا X موزمبيق – 6 مساء

مصر X الجزائر – 7 مساء - على قناة أون تايم سبورت

كينيا X روسيا – 7 مساء

السنغال X الكاميرون – 9:30 مساء.