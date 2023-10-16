خلال أسبوع.. "المرور" يضبط 807 دراجات آلية مخالفة بمناطق المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 5:39 صباحاً

نجحت الحملة الميدانية للمرور السعودي لضبط الدراجات الآلية المخالفة، في ضبط 807 دراجات مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 14 أكتوبر الجاري. تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام وبلغ عددها 807 دراجات مخالفة. وأهاب "المرور" على حسابه بمنصة "إكس"، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد.

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