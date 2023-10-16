انت الان تتابع "الزعاق" يكشف عن سبب تسمية شهر ربيع الآخر وعلاقته بموسم "الوسم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 5:41 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية، يسمّى "ربيع الآخر"، وسُمي "ربيعاً" لأنه كان يقع في موسم الخريف، فالعرب القدماء كانوا يسمون الخريف ربيعاً والربيع صيفاً. وأضاف في فيديو على حسابه بـ"إكس"، أن شهر ربيع الآخر لهذه السنة يتزامن دخوله مع بداية موسم "الوسم"، ويعد ألطف شهور السنة الهجرية لهذا العام، إذ يتم خلاله الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة. وتابع الزعاق؛ أن الشتاء الآن يزحف على تركيا وشمال العراق وبلاد الشام، وبعد 50 يوماً يبدأ بالمملكة، وعلامته علو النجوم إلى سطح السماء.

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