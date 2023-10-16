بالفيديو.. هدف تاليسكا يكتسح التصويت ويفوز بجائزة أجمل أهداف الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 5:43 صباحاً

اكتسح النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا التصويت الجماهيري لأجمل هدف في الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا. وفاز نجم النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا بجائزة أفضل هدف بالجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 86%. ونجح تاليسكا في الفوز باكتساح على هدف منافسه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال الذي حصل على نسبة تصويت بلغت نحو 13%. وسجل أندرسون تاليسكا هدفًا رائعًا أمام استقلال دوشنبه الإيراني في البطولة الآسيوية، التي انتهت بفوز النصر على الفريق الإيراني بنتيجة (3/1).

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