انت الان تتابع استقرار أسعار النفط.. وخام برنت يتداول قرب 91 دولارًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 5:52 صباحاً

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، وسط ترقب الأسواق تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بعد جولة لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" في دول المنطقة لبحث سبل التهدئة. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر 90.91 دولار للبرميل، في الساعة 08:02 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما قفز الجمعة بنحو 6%. كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر عند 87.70 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 5.75% في ختام تداولات الأسبوع الماضي.

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