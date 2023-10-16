انت الان تتابع السفارة الأمريكية بإسرائيل تنصح رعاياها في غزة بالاقتراب من معبر رفح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 5:59 صباحاً

نصحت السفارة الأمريكية في إسرائيل، رعاياها في غزة، بالاقتراب من معبر رفح؛ مشيرة إلى وجود تقارير عن فتح معبر رفح في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي. وأشارت السفارة إلى أنه ليس واضحًا ما إذا كان سيتم السماح للمسافرين باجتياز معبر رفح. وتوقعت السفارة أن يظل الوضع عند معبر رفح متقلبًا، ولا يمكن التنبؤ به؛ مشيرة إلى أن "معبر رفح قد يظل مفتوحًا لفترة محدودة".

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