انت الان تتابع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ترتفع إلى 2726 شهيداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 6:04 صباحاً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 2726، فيما زاد عدد الجرحى إلى نحو 10800، منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2670، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9600، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 56 والجرحى إلى أكثر من 1200. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن أكثر من 50 عائلة شطبت بشكل كامل من السجل المدني، من جرّاء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عددٍ من مدن ومخيمات القطاع.

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