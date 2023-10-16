شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصدم معلول بهذا القرار المثير بنهاية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت الصحفية ريهام حمدي أن النادي الأهلي لا يسعي لتجديد عقد معلول مرة أخري في الفترة القادمة، حيث سيقترح الفريق الأحمر علي اللاعب الإعتزال وتولي أحد المناصب الإدارية.

يأتي ذلك علي غرار إنخفاض مستوي اللاعب البدني بشكل ملحوظ مع الأهلي في الموسم الحالي، ورغبة المدرب السويسري مارسيل كولر في التعاقد مع ظهير أيسر خلال المرحلة القادمة.

حيث يري كولر ضرورة إستقدام ظهير جديد، علي الرغم من إعجابه بمستوي الظهير الشاب كريم الدبيس، إلا أنه ما زال يريد حل نهائي لتلك الجبهة.

الجدير بالذكر أن معلول قد انضم للأهلي في صيف 2016 الماضي، في الوقت الذي قدم فيه اللاعب أرقاما مذهلة جعلته ضمن أفضل أظهرة الفريق عبر تاريخه.

موقف كولر من رحيل معلول

هذا ولا يمانع كولر رحيل معلول في حالة التعاقد مع ظهير أيسر صاحب خبرة كبيرة مثل أحمد فتوح نجم الزمالك، فيما خلاف ذلك سيفضل المدرب السويسري بقاء اللاعب لمدة موسما إضافيا.