70 % من الجمعيات التعاونية زراعية

سيطرت الجمعيات الزراعية في المملكة على الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث بلغت 5 أضعاف 4 جمعيات أخرى، في وقت انخفضت فيه أعداد التنظيمات لجمعيات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والتسويق إلى 356 تنظيما مقابل 397 تنظيما في العام الماضي، وارتفع عدد الأعضاء إلى 75.375 عضوا مقابل 65.650 عضوا العام الماضي. وتشمل مجالات أنشطة المهن: الزراعي، والتسويقي، وأسماك، ونحالين، ودواجن، وثروة حيوانية.

125 جمعية

كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي 5 جمعيات تعاونية زراعية بالمملكة، وبلغ إجمالي الجمعيات التعاونية الزراعية 125 جمعية، وتصدرت الجمعيات الزراعية الجمعيات التعاونية، حيث بلغ إجمالي الجمعيات الزراعية 88 جمعية بـ70%، وحلت جمعية نحالين ثانيا بإجمالي 12 جمعية بـ10%، وجمعيات الثروة الحيوانية ثالثا بإجمالي 11 جمعية بـ9%، وجمعيات أسماك رابعا بإجمالي 10 جمعيات بـ8%، وجمعيات دواجن خامسا بإجمالي 4 جمعيات بـ3%.

جمعيات تعاونية

تصدرت الرياض مناطق المملكة كأكثر المناطق جمعيات تعاونية زراعية، حيث بلغ إجمالي الجمعيات التعاونية فيها 28 جمعية بـ22%، وحلت عسير ثانيا بإجمالي 21 جمعية بـ17%، ومكة المكرمة ثالثا بإجمالي 16 جمعية بـ13%، والشرقية رابعا بإجمالي 11 جمعية بـ9%، وتساوت الباحة وجازان خامسا بإجمالي 8 جمعيات بـ6%.

%27 الرياض

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الجمعيات الزراعية، حيث بلغ إجمالي الجمعيات الزراعية 24 جمعية بـ27%، وحلت عسير ثانيا بإجمالي 14 جمعية زراعية بـ16%، وتساوت مكة والقصيم ثالثا بإجمالي 9 جمعيات زراعية بـ10%، والباحة رابعا بإجمالي 7 جمعيات زراعية بـ8%، وجازان خامسا بإجمالي 6 جمعيات بـ7%. وحصدت الحدود الشمالية صفر جمعيات زراعية، وحلت نجران ثانيا بجمعية وحيدة، وتبوك ثالثا بجمعيتين، والجوف رابعا بـ3 جمعيات زراعية، وتساوت حائل والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 4 جمعيات زراعية.