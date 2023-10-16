"قائمة أبرد محافظة سعودية".. "المسند": طريف تتصدّر ومعظم المناطق تغادر الـ 40

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 7:53 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودي الدكتور عبدالله المسند؛ إن طريف خطفت المركز الأول نهار أمس في قائمة أبرد محافظة سعودية بـ 25 درجة مئوية. وأشار "المسند"؛ إلى أن ما حققته طريف من خطف للمركز الأول في قائمة أبرد محافظة سعودية جاء بعد أن سيطرت مدن عسير على القائمة طوال فصل الصيف. وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن معظم المناطق تغادر درجة الحرارة العظمى سقف الأربعينيات عدا الشرقية.

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