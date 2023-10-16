شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على منطقتي عسير وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما حذر المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات: أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والريث والداير والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة بالمنطقتين تستمر ـ بمشيئة الله ـ حتى الساعة 9 مساءً.