شكرا لقرائتكم خبر عن 300 قارب تتوجه لصيد "الكنعد" بعد رفع الحظر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الاثنين، 300 قارب صيد في مياه المملكة من الخليج العربي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدأ السماح بصيد سمك الكنعد بالشباك بعد حظر دام 60 يومًا.

وتوقع مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد الشويرد، أن يكون عدد قوارب الصيد المتجهة لصيد سمك الكنعد مع بدء فترة السماح تقريبا ما بين 200 إلى 300 قارب صيد، حيث إننا لا نزال في موسم صيد الروبيان الذي ينتهي مع نهاية شهر يناير القادم.

وأشار المهندس الشويرد لـ"اليوم"، إلى أن الشباك المستخدمة في صيد أسماك الكنعد تعرف محليا باسم «المناصب»، وتكون بالمواصفات التالية طول الشباك 2400 م وفتحة عين 3,75 انش وعمق 3 أمتار.

وسائل الصيد المشروعة

مهندس وليد الشويرد

من ناحيته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، أن صيد أسماك الكنعد مسموح به بوسائل الصيد كالخيط والسنارة، مبينا أنه من خلال تتبع إنزال مصايد أسماك الكنعد بالنسبة للدول المطلة على الخليج العربي وبمناقشة نتائج برنامج معاينة تلك الأسماك عبر اللجنة الدائمة للمصايد البحرية تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أوصى القادة بضرورة الحد من استنزافه بوسائل الصيد الجماعية "الشباك".

وأشار إلى أنه تم تحديد فترة حظر استخدام الشباك في صيده لمدة شهرين تبدأ اعتبارًا من 15 أغسطس من كل عام، وبالتالي يمكن للصيادين لمدة 10 شهور استخدام الشباك، لافتًا إلى أن فترة الحظر المشار إليها هي فترة تكون فيها الأمهات محملة بالبيض وبموسم التكاثر، مما يعود على الصيادين بالنفع الوفير بعدها.

وبيّن أن إدارات الثروة السمكية في الدول المطلة على الخليج العربي عبر الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك المنبثقة تحت مظلة منظمة الفاو FAO أوصت أن لا يقل طول الأسماك التي يتم صيدها عن 65 سم.

ووجه المهندس المطيري الصيادين على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة والتي أقرتها لجنة التعاون الزراعي بدول الخليج العربي، والتي تهدف إلى المحافظة على مخزون أسماك الكنعد واستغلالها الاستغلال الأمثل.