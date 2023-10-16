اخبار السعوديه

السعودية | وزير الإعلام يبحث مع نظيره البحريني سبل تعزيز التعاون الإعلامي

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يبحث مع نظيره البحريني سبل تعزيز التعاون الإعلامي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالى وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في مكتبه بمقر وكالة الأنباء بالرياض اليوم ، مع سعادة وزير الإعلام في مملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي.

وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامي.

كما ناقش الجانبان، فرص تطوير ودعم الكوادر الإعلامية، وبحث مجالات تبادل الخبرات بين البلدين.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا