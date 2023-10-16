السعودية | وزير الإعلام يبحث مع نظيره البحريني سبل تعزيز التعاون الإعلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالى وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في مكتبه بمقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض اليوم ، مع سعادة وزير الإعلام في مملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي.

وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامي.

كما ناقش الجانبان، فرص تطوير ودعم الكوادر الإعلامية، وبحث مجالات تبادل الخبرات بين البلدين.