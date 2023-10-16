السعودية | أول كتلة خريفية تؤثر على المملكة وانخفاض على درجات الحرارة يشمل 6 مناطق خلال الأيام القادمة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أول كتلة خريفية تؤثر على المملكة وانخفاض على درجات الحرارة يشمل 6 مناطق خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات تشير الخرائط الجوية لمحاكاة حركة الكتل الهوائية إلى توقعات بأن تتأثر أجزاء من شمال ووسط المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة بأول كتلة هوائية خريفية تتسبب بانخفاض على درجات الحرارة على 6 مناطق إدارية وتسبب اعتدالًا نسبيًّا في الأجواء.

وفي التفاصيل، تندفع كتلة هوائية خريفية وذات درجات حرارة أبرد من معدلاتها المعتادة، من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لشمال المملكة بما فيها الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وتتسبب بانخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء أكثر اعتدالًا نهارًا مع درجات حرارة في نهاية العشرينيات المئوية، ويطال أيضًا هذا الانخفاض بشكل أقل القصيم وشمال المنطقة الشرقية.