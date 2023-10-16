شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقفه من عودة مدافع الفريق في يناير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة عن رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في إستعادة نجم الفريق محمد مغربي والمعار إلى صفوف سموحة لنهاية الموسم.

حيث يرغب المدرب في قطع إعارة اللاعب في الموسم الحالي مع سموحة، علي أن يتعاقد الأهلي مع اللاعب في يناير القادم.

يأتي ذلك علي غرار رغبة كولر في تدعيم الخط الخلفي للفريق في الفترة القادمة، في ظل إصابات رامي ربيعة المتزايدة في الفترة الأخيرة.

وأوضحت العديد من المصادر أن الهدف الأول للنادي الأهلي ما زال التعاقد مع أسامة جلال، ولكن يبقي مغربي خيارا سريعا للفريق في الفترة المقبلة.

موقف الأهلي من ضم جلال

وشددت بعض المصادر أن حال عودة مغربي لن يتم إغلاق ملف المدافع الدولي أسامة جلال، والذي من المتوقع أن يكون مطروحا أيضا بقوة في الصيف، حال عدم تجديد تعاقده مع بيراميدز.