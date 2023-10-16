شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل في صدام مع كولر بسبب هذا اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية مفاجأة كبري عن رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في الإستغناء عن نجم وسط الفريق عمرو السولية في الفترة القادمة بنهاية الموسم.

وأوضحت التقارير أن إدارة الأهلي رفضت طلب المدرب، خاصة أن السولية واحدا من قادة الفريق والذي قدم الكثير من أجل الأهلي خلال الفترة الماضية.

ويري كولر أن الأهلي ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الفترة القادمة، بعد المستوي المبهر الذي يقدمه إمام عاشور صفقة الفريق الجديدة.

بخلاف عودة نيدفيد من الإعارة مرة أخري، ومن ثم فإن السولية سيكون خارج الصورة بشكل كبير في المرحلة المقبلة حتي في حالة بقائه بسبب كثرة إصابات اللاعب بالفترة الأخيرة.

الأهلي يدرس تجديد عقد اللاعب

ويأمل الأهلي في إقناع كولر ببقاء اللاعب خلال الموسم المقبل أيضا، من أجل بدأ إجراءات تجديد عقد اللاعب في الفترة القادمة.