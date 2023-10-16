شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الجزائر الودية وموعد اللقاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب مصر في تحدي مثير مساء الليلة حينما يواجه نظيره منتخب الجزائر، في المواجهة الثانية والختامية لمعسكر الفراعنة قبل إنتهاء فترة التوقف الدولي.

حيث يأمل منتخب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء ليستعيد ثقة جماهيره خلال الفترة القادمة، في حين يأمل منتخب محاربي الصحراء في مواصلة تقديم الأداء المميز في الفترة القادمة.

هذا وتعد المرة الأولي التي سيتواجه فيه صلاح أمام محرز وجها لوجه، حيث لم يسبق لكلا اللاعبين التواجه علي الصعيد الدولي مع منتخبات بلادهم.

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وتنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت أبوظبي، علي أن تقام المباراة علي ستاد هزاع بن زايد.

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الجزائر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، على جبر، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد مصطفى «زيزو»، حمدي فتحي.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.