انت الان تتابع تحذير السنة الأولى.. "النمر": إيقاف الأسبرين والبلافكس بعد الدعامة يكرّر الجلطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من إيقاف الأسبرين والبلافكس بعد وضع الدعامة خلال السنة الأولى، مشيراً إلى خطورة هذا التوقف، وحثّ على تحاشي أثره.

وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "يجب عدم إيقاف الأسبرين والبلافكس بعد وضع الدعامة خلال السنة الأولى؛ لأن ذلك يسبّب حدوث الجلطة مرة أخرى في الدعامة نفسها".

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