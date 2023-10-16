جازان.. القبض على مقيم لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 8:48 صباحاً

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان، على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لنقله في مركبة يقودها، (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة. وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضح أن هذه الجريمة تُعَد من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف، والمُخِلة بالشرف والأمانة؛ حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من خلال الاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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