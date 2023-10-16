شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تطلق 100 برنامج تدريبي لـ 2500 موهوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة تعليم المنطقة الشرقية ممثلة بمركز الموهوبين، حزمة برامج تدريبية وصلت لـ 100 برنامج تأهيل متقدم، في إطار الخطة الشاملة للعام الدراسي الحالي 1445 هـ، والتي تستهدف 2500 موهوب في مدارس المنطقة الشرقية.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أن أولى تلك البرامج نفذت في مدارس محافظة القطيف عبر 18 برنامجاً تدريباً.

وأوضح الباحص أن الخطة تتضمن برامج تدريب في مدارس شرق الدمام وغرب الدمام والخبر ورأس تنورة وبقيق، والتي تستهدف الطلبة الموهوبين، مبيناً أن البرامج صممت لكافة المراحل بدءاً من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث ثانوي وفقاً للخطة التتبعية.

مدير إدارة الإعلام والاتصال سعيد الباحص

تحديد المستهدفين

وأكد الباحص أن مركز الموهوبين يستهدف الطلبة في مكاتب التعليم البعيدة بالتدريب والتأهيل عبر تقنيات التعليم عن بعد، إضافة إلى برامج منوعة ترتبط بأسبوع الموهبة والأيام الوطنية، لافتاً إلى مشروع تأهيل الطلبة المشاركين في أولمبياد إبداع 2024 بمشاركة وحدات المركز في مكاتب التعليم ومشرفو ومعلمو الطلبة الموهوبين.

وأفاد الباحص أن البرامج التدريبية ترفع مهارات الموهوبين حسب المراحل الدراسي مثل الخيال العلمي والخرائط الذهنية وتريز لتنمية التفكير وهندسة التفكير ومبادئ البحث العلمي والمهارات القيادية والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل ومهارات القرن ال21.

وأشار إلى أن البرامج التدريبية تسهم في تنمية قدرات الطلبة الموهوبين وتعزيز مهاراتهم ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي، ودعم مسيرتهم التعليمية، وإعدادهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.