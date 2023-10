شكرا لقرائتكم خبر عن "نزاهة" توقف 176 شخصًا من ست وزارات بتهم الفساد في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1445هـ.

وكشفت أنها أوقفت 176 شخصًا من ست وزارات بتهم الفساد خلال شهر.

