شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستعيد نجمه قبل مواجهة الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، ضمن مباريات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول الكروي بنادي الهلال ونظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال يستعيد خدمات الدوسري

وكشفت صحفية الرياضية السعودية، صباح اليوم الإثنين، عن جاهزية خليفة الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك بعد انتهاء برنامجه التأهيلي واللياقي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.



وخضع خليفة الدوسري صاحب الـ 24 عاما، لعملية جراحية على مستوى الكتف، خلال شهر المايو، غاب على إثرها عن مباريات الفريق الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أن خليفة الدوسري انتهى من برنامجه الإعدادي واللياقي خلال شهر أغسطس الماضي، حيث أصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة بداية من لقاء الخليج القادم.

وكان خليفة الدوسري انضم إلى صفوف نادي الهلال، العام قبل الماضي، قادما من نادي القادسية، حيث ينتهي تعاقده في صيف 2025.