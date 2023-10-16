شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الوحدة يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد النيجيري أوديون إيجالو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، علي أن فريقه يمكنه صناعة الفارق، والفوز على أهلي جدة، يوم السبت المقبل، بالجولة العاشرة للدوري، كاشفًا عن أسباب انضمامه للفريق المكاوي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي أهلي جدة يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

إيجالو: تلقيت العديد من العروض بعد الرحيل عن الهلال

وقال إيجالو خلال تصريحات إعلامية: "تلقيت العديد من العروض بعد الرحيل عن الهلال، وتحدث معي المهندس توفيق تونسي، المدير التنفيذي لكرة القدم بالوحدة أكثر من مرة، وأكد لي أن النادي ينتظرني حتى اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات".

وواصل نجم الوحدة: "هذا الأمر منحني الثقة للانتقال إلى الوحدة، لذلك قررت التوقيع له، وجمهور الهلال دائما في قلبي، ولن أنساه أبدًا".

واستطرد النجم النيجيري: "لقد وقفوا إلى جانبي باللحظات الصعبة التي لم أستطع فيها تسجيل الأهداف، ويتفاعلون معي عبر وسائل التواصل الاجتماعي".



وأضاف: هدفي مساعدة زملائي بالتهديف بحيث يفوز الوحدة بأكبر عدد من المباريات ثم يأتي هدفي الشخصي".

وأكد: "في الاتحاد كان هناك أحمد حجازي وكذلك علي البليهي بالهلال، عندما كنت ألعب في الشباب، كانا الأفضل في الدفاع وكنت في شبه مصارعة معهما، والبليهي صديقي المجنون، وكنت أعاني منه قبل أن أنتقل للزعيم".

وأكمل النجم النيجيري: "ونحن نعمل سويا للوصول للمطلوب، وفي نهاية المطاف سوف نصل للأهداف الموضوعة من الإدارة".

وأردف إيجالو: "سالم الدوسري وسلمان الفرج هما الأفضل بين اللاعبين السعوديين، وليس فقط لأنني لعبت معهما، لكن بسبب ما رأيته في أرض الواقع والملعب، فسلمان من أفضل لاعبي الوسط بالمملكة وآسيا وهو قائد المنتخب، وسالم من أفضل الأجنحة في الدوري وأهدافه وأرقامه تتحدث عنه".

وزاد المهاجم النيجيري: "الحياة في المملكة، قمة الراحة. أنا هنا منذ أكثر من 3 سنوات، بداية من الشباب مرورًا بالهلال والآن بالوحدة".

وأختتم إيجالو حديثه قائلا: "الناس كريمة ولطيفة في التعامل وجودة الحياة عالية، ومعي أسرتي ووالدتي وهي أيضًا سعيدة بالتواجد في المملكة؛ لأنها مسلمة".