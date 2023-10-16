استنفار بلدي لاحتواء الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

تجمُّع السيـول
شهدت مرتفعات منطقة جازان أمطارا غزيرة شملت محافظة العارضة وقراها، فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأربعاء المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير وجازان والباحة.
بداية الوسم
قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إنه مع نهاية هذا الأسبوع تشهد المنطقتان الوسطى والشرقية انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة، كما حدث في شمال المملكة خلال الأيام الماضية.
وتوقع الحصيني بدءا من الثلاثاء وبالتزامن مع بداية الوسم تحسنا تدريجيا وملموسا في الحرارة، حيث يطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، حيث تتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية على الوسطى والشرقية، لتصبح الأجواء لطيفة أول الليل تميل للبرودة نسبيا ليلا وفي ساعات الفجر الأولى، وتميل نهارا إلى الحرارة المرتفعة.
وأضاف أن المنطقة الشمالية والمرتفعات الجبلية ستكون باردة ليلا ومعتدلة نهارا، ويمتد تحسن الحرارة إلى الغربية، وإن كان بشكل أقل، فيما تميل الحرارة في الغربية للارتفاع نهارا نسبيا وتكون لطيفة فجرا.
طول الليل والنهار
11.41|12.19|مكة
11.37|12.23|المدينة
11.36|12.24|الرياض
11.41|12.19|جدة
11.34|12.26|الدمام
11.34|12.26|بريدة
11.45|12.15|أبها
11.32|12.28|حائل
11.31|12.29|تبوك
11.43|12.17|الباحة
11.47|12.13|جازان
11.46|12.14|نجران
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