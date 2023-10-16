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17.2 مليون مستخدم لتوكلنا في 14 شهرا

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بلغ أعداد المستخدمين الجدد لمنصة توكلنا 17.2 مليون مستخدم خلال 14 شهرا بين عامي 2022 و2023، حسب الهيئة للذكاء الاصطناعي (سدايا).

وأوضحت الهيئة أن عدد المستخدمين خلال عامين بلغ 17.274.318 مستخدما. بينما بلغ إجمالي العمليات التي أجريت 5.071.480.648 عملية.

وقدمت المنصة عددا من الخدمات، من بينها إصدار تصريح الحج، واستعراض الحالة الصحية، وتسجيل الزائرين، واستعراض المخالفات، والاستعلام عن مخالفات شخص آخر، ولقاح ، واستعراض بيانات الوكالات، واستعراض بيانات الصكوك، وخدمة تعريف رقم الجوال، وخدمة العنوان الوطني، والجواز الصحي، والمحفظة الرقمية، والهوية الرقمية، وخدمة عرض المخالفات العامة، والعنوان الوطني، وتصاريح اعتمرنا، وخدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية والجوازات، وخدمة عرض مواعيد مراجعة الجهات العدلية، وخدمة عرض الحالة الدراسية للأبناء.

المستخدمون والعمليات 2022

أبريل

360.302 مستخدم

7.979.554 عملية

مايو

5.527.449 مستخدما

267.954.844 عملية

يونيو

2.774.374 مستخدما

325.149.123 عملية

يوليو

1.525.077 مستخدما

330.345.397 عملية

أغسطس

1.263.104 مستخدمين

378.752.848 عملية

سبتمبر

1.019.129 مستخدما

359.541.770 عملية

أكتوبر

718.353 مستخدما

295.866.670 عملية

نوفمبر

586.437 مستخدما

269.178.397 عملية

ديسمبر

730.606 مستخدمين

355.588.196 عملية

المستخدمون والعمليات 2023

يناير

802.549 مستخدما

276.516.436 عملية

فبراير

378.347 مستخدما

511.846.116 عملية

مارس

735.067 مستخدما

765.165.591 عملية

أبريل

603.020 مستخدما

564.735.286 عملية

مايو

250.557 مستخدما

358.859.820 عملية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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