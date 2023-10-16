17.2 مليون مستخدم لتوكلنا في 14 شهرا

بلغ أعداد المستخدمين الجدد لمنصة توكلنا 17.2 مليون مستخدم خلال 14 شهرا بين عامي 2022 و2023، حسب الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي (سدايا). وأوضحت الهيئة أن عدد المستخدمين خلال عامين بلغ 17.274.318 مستخدما. بينما بلغ إجمالي العمليات التي أجريت 5.071.480.648 عملية. وقدمت المنصة عددا من الخدمات، من بينها إصدار تصريح الحج، واستعراض الحالة الصحية، وتسجيل الزائرين، واستعراض المخالفات، والاستعلام عن مخالفات شخص آخر، ولقاح كورونا، واستعراض بيانات الوكالات، واستعراض بيانات الصكوك، وخدمة تعريف رقم الجوال، وخدمة العنوان الوطني، والجواز الصحي، والمحفظة الرقمية، والهوية الرقمية، وخدمة عرض المخالفات العامة، والعنوان الوطني، وتصاريح اعتمرنا، وخدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية والجوازات، وخدمة عرض مواعيد مراجعة الجهات العدلية، وخدمة عرض الحالة الدراسية للأبناء. المستخدمون والعمليات 2022 أبريل 360.302 مستخدم 7.979.554 عملية مايو 5.527.449 مستخدما 267.954.844 عملية يونيو 2.774.374 مستخدما 325.149.123 عملية يوليو 1.525.077 مستخدما 330.345.397 عملية أغسطس 1.263.104 مستخدمين 378.752.848 عملية سبتمبر 1.019.129 مستخدما 359.541.770 عملية أكتوبر 718.353 مستخدما 295.866.670 عملية نوفمبر 586.437 مستخدما 269.178.397 عملية ديسمبر 730.606 مستخدمين 355.588.196 عملية المستخدمون والعمليات 2023 يناير 802.549 مستخدما 276.516.436 عملية فبراير 378.347 مستخدما 511.846.116 عملية مارس 735.067 مستخدما 765.165.591 عملية أبريل 603.020 مستخدما 564.735.286 عملية مايو 250.557 مستخدما 358.859.820 عملية

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