وأوضحت الهيئة أن عدد المستخدمين خلال عامين بلغ 17.274.318 مستخدما. بينما بلغ إجمالي العمليات التي أجريت 5.071.480.648 عملية.
وقدمت المنصة عددا من الخدمات، من بينها إصدار تصريح الحج، واستعراض الحالة الصحية، وتسجيل الزائرين، واستعراض المخالفات، والاستعلام عن مخالفات شخص آخر، ولقاح كورونا، واستعراض بيانات الوكالات، واستعراض بيانات الصكوك، وخدمة تعريف رقم الجوال، وخدمة العنوان الوطني، والجواز الصحي، والمحفظة الرقمية، والهوية الرقمية، وخدمة عرض المخالفات العامة، والعنوان الوطني، وتصاريح اعتمرنا، وخدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية والجوازات، وخدمة عرض مواعيد مراجعة الجهات العدلية، وخدمة عرض الحالة الدراسية للأبناء.
المستخدمون والعمليات 2022
أبريل
360.302 مستخدم
7.979.554 عملية
مايو
5.527.449 مستخدما
267.954.844 عملية
يونيو
2.774.374 مستخدما
325.149.123 عملية
يوليو
1.525.077 مستخدما
330.345.397 عملية
أغسطس
1.263.104 مستخدمين
378.752.848 عملية
سبتمبر
1.019.129 مستخدما
359.541.770 عملية
أكتوبر
718.353 مستخدما
295.866.670 عملية
نوفمبر
586.437 مستخدما
269.178.397 عملية
ديسمبر
730.606 مستخدمين
355.588.196 عملية
المستخدمون والعمليات 2023
يناير
802.549 مستخدما
276.516.436 عملية
فبراير
378.347 مستخدما
511.846.116 عملية
مارس
735.067 مستخدما
765.165.591 عملية
أبريل
603.020 مستخدما
564.735.286 عملية
مايو
250.557 مستخدما
358.859.820 عملية
كانت هذه تفاصيل خبر 17.2 مليون مستخدم لتوكلنا في 14 شهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.