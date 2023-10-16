خباش نجران محافظة خارج التغطية

حلول عاجلة
من جهتها أبدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ممثلة في خدمة العملاء، اعتذارها عن الصعوبات التي تواجه الأهالي والمقيمين، مبدين في الوقت نفسه حرصهم الكبير على تقديم كل ما يهمهم ويرضيهم، مؤكدين أن فريق الدعم لدى شركة الاتصالات سيقوم في أقرب وقت بحل تلك المشاكل التي يواجهونها.. وأكدت أنه في حال عدم التجاوب يسعدون دومًا بخدمتهم من خلال رفع طلب التصعيد عبر الموقع.
30 ألف نسمة
عبر المواطنان هادي ناصر آل رزق وسالم اليامي عن أمانيهم وأماني الأهالي جميعًا بأن تنتهي معاناتهم من الضعف الكبير لشبكة الإنترنت، وقالا هناك قرى تعاني من ضعف الإنترنت في منطقة نجران وخاصة محافظة خباش والحصينية والقرى المجاورة لها، ونحن ننقل معاناة أهالي هذه المحافظات التي يسكنها أكثر من 30 ألف مواطن ومقيم وتتبع لها عدة مراكز، ونتمنى أن تنتهي هذه المعاناة الدائمة لديهم فالخدمة متدنية ولا ترتقي للمأمول.
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