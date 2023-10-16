انت الان تتابع بالإسعاف الجوي وإثر حادث مروري.. نقل مصاب بحالة خطيرة إلى "مركزي بريدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 10:19 صباحاً

أدّى حادث مروري وقع اليوم على طريق المدينة المنوّرة السريع، إلى إصابة شخص بإصابات خطيرة، فيما باشر الإسعاف الجوي الحادث ونقل الحالة لمستشفى بريدة المركزي. وفي التفاصيل، أوضحت إمارة منطقة القصيم، أن الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم نقل مصاباً بحالة خطيرة نتيجة حادث مروري. وأبانت، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الحادث وقع على طريق المدينة المنوّرة السريع، وجرى نقل الحالة إلى مستشفى بريدة المركزي لتلقي العلاج.

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