"الالتزام البيئي".. 5307 جولات على الأنشطة التنموية ترصد 1809 حالات عدم التزام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 10:31 صباحاً

نفّذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في شهر سبتمبر الماضي، 5307 جولات رقابية على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، وبلغت نسبة الملتزمين بمعايير واشتراطات البيئة نحو 68 %، حيث أوضح التقرير الشهري للمركز عن ارتفاع الجولات التفتيشية عن شهر يوليو بأكثر من 1100 جولة. وكشفت الجولات الرقابية على أداء المنشآت البيئي للشهر الماضي، عن رصد 1809 حالات عدم التزام في مختلف مناطق المملكة. وأشار التقرير عن تصدُّر التفتيش البيئي على المنشآت بمكة المكرّمة بإجمالي 1453 جولة، تبعتها المنطقة الشرقية بـ 1064 جولة، وحلت ثالثاً الرياض بـ 1037 جولة، فيما قام مفتشو المركز بـ636 زيارة للمنطقة الشمالية، وعلى المنشآت في منطقة الجنوبية بـ 478 جولة، أما الأقل في عدد الجولات الرقابية فكانت من نصيب منطقة جازان بـ369 جولةً، ومنطقة المدينة المنوّرة بـ333 جولة رقابة بيئية. وتضمَّنت الجولات التفتيشية لمركز "الالتزام البيئي"، إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئيـة ووضع الخطط التصحيحية اللازمة، لوقف المخالفات المؤثرة في البيئة أو تصحيح المخالفات الإدارية لإصدار شروط التصاريح البيئية، صوناً لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقاً للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقاً للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

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