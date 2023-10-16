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انت الان تتابع "هلال مكة" ينفّذ 140 دورة ومحاضرة استفاد منها أكثر من 20 ألف شخص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
16 أكتوبر 2023, 10:35 صباحاً
كشف الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، أن إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي، نفّذت خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023م (140) دورة تدريبية ومحاضرات توعوية لبرنامج سفير الحياة، وبرنامج البروتوكولات العلاجية للمختصين في المجال الصحي.
وأضاف "هلال مكة" أن عدد المستفيدين من الدورات والمحاضرات التوعوية بلغ (20.432) مستفيدًا من الجنسين (رجال ونساء).
وأقامت إدارة التدريب (61) دورة لبرنامج سفير الحياة تنقسم إلى جانبين؛ جانب نظري يضم كل المعلومات الإسعافية الأولية النظرية، وجانب عملي يُعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية، الْتحق بها 1101 متدرب ومتدربة، بالإضافة إلى 10 دورات تخصصية للكادر الصحي استفاد منها 250 مسعفًا، قدّمها نخبة من الخبراء والمدربين في هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وبلغ عدد المحاضرات التوعوية المنفذة 79 محاضرة استفاد منها 19.331 مستفيدًا وشملت التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق اسعفني.
وتحرص الهيئة بمنطقة مكة المكرمة على تدريب كل أفراد المجتمع من خلال برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطبية والإصابة الطارئة، أو عن طريق المحاضرات التوعوية لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في الإسعافات الأولية ورفع استعدادات الكوادر الطبية الإسعافية والمواطنين والمقيمين؛ للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها، لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة لا قدر الله تعالى ناتجة عن عدم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في الوقت المناسب.
ودعت الهيئة الجميع للمبادرة والتسجيل في الدورات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية عن طريق منصة "متأهب" للمساهمة في زيادة التوعية والتثقيف المجتمعي والمشاركة في حفظ أرواح المصابين والمرضى عند حدوث الحالات الطارئة في مقرات التدريب بالمنطقة المتواجدة في مدن (جدة- الطائف- مكة) ويحصل فيها المتدرب أو المتدربة على شهادة معتمدة وبطاقة مسعف أوليّ معتمدة من هيئة الهلال الأحمر السعودي.
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