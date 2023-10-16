ولي عهد الكويت يستقبل فيصل بن فرحان.. بحثا تطوّر الأوضاع في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 10:44 صباحاً

استقبل ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت. ونقل وزير الخارجية، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت الشقيق، المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء. وجرى خلال الاستقبال مناقشة تطور الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيّين العزل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية. كما تمّ استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة. حضر الاستقبال، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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