شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تنفذ حملات على الباعة الجائلين وتصادر العديد من المواد الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية بنطاق بلدية العزيزية على الباعة الجائلين، أسفرت عن رصد عدد من ممارسات بيع الخضروات وتعبئة أسطوانات الغاز بشكلٍ عشوائي. وتواصل الأمانة جهودها في تحسين المشهد الحضري ومكافحة البيع العشوائي، ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

مصادرة كميات من الخضروات والفواكه

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية، أ. هبة حسين البلوي، أن الفرق الميدانية واصلت خلال الأسبوع الماضي حملاتها الرقابية الشاملة على مواقع الباعة الجائلين في أحياء متفرقة من النطاق، حيث جرى مصادرة أكثر من 2.4 طن من الخضروات والفواكه. كما أسفرت الحملة الرقابية عن رصد عدد من مركبات بيع وتعبئة أسطوانات الغاز بطرق مخالفة، فيما يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأمانة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

يذكر أنّ أمانة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي يتواجد البيع العشوائي، وجار متابعتها للحد من هذه الممارسات. فيما يأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، وثمنت أمانة جدة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.