شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" يلقي القبض على مخالفين لإشعالهم النار في مناطق محظورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الجهات الأمنية في المملكة بتكثيف جهودها المتواصلة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق بمنطقة الرياض، ومتنزه السودة في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامتها تصل إلى (20.000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامتها تصل إلى (3000) ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.

القبض على مقيم لنقل مركبة يقودها مخالفين بجازان

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبة يقودها (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من خلال الاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.