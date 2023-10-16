شكرا لقرائتكم خبر عن "التخصصي" شريك استراتيجي بملتقى الصحة العالمي 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في ملتقى الصحة العالمي 2023، المنعقد في الرياض خلال الفترة 29 - 31 أكتوبر الجاري، كشريك استراتيجي صحي. وذلك في إطار توجهاته الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانته كرائد للمعرفة من خلال التعليم والبحث والابتكار، وتقديم الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة والسلامة.

أبرز عروض جناح "التخصصي" في المعرض

ويستعرض "التخصصي" عبر جناحه في المعرض المصاحب حلولًا صحية مختلفة، وأثرها في تعزيز نتائج الرعاية الصحية وتجربة المريض، وتحسين كفاءة التشغيل في مجالات طبية هامة، وهي رحلة المريض، وأبحاث الفضاء، والابتكار في علم الوراثة، والتقنيات المستحدثة في العلاج الإشعاعي، وزراعة الأعضاء، وقيادة الطاقة الاستيعابية، وإنتاج الأدوية المشعة.

وتعكس مشاركة "التخصصي" في ملتقى الصحة العالمي التزامه العميق بالاستثمار في الابتكار لتعزيز الرعاية الصحية على الصعيدين المحلي والعالمي، وبناء شراكات استراتيجية مع رواد القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لدفع مستقبل الرعاية الصحية.

رعاية صحية على مستوى عالمي

ويُعدُّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا للبحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبار المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية؛ لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

يذكر أن ملتقى الصحة العالمي الذي يُقام بحضور 250 عارضًا من 15 دولة؛ يعد أهم تجمع للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، حيث يوفر منصة لتواصل المجتمعات الصحية السعودية والعالمية، بما في ذلك المصنعين والموردين الإقليميين والعالميين، كما يعد الملتقى الذي يأتي هذا العام تحت شعار "الاستثمار في الصحة" تجربة محورية تشكل مستقبل الرعاية الصحية.