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أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي مركز الصم بالقطيف

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مركز الصم بالقطيف عادل علي آل اعويشير يرافقه أعضاء مجلس إدارة المركز.

وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - لرعاية الفئات ذات الاحتياجات الخاصة وتسهيل حياتهم، وخاصة فئة الصم التي تحظى بعناية جهات حكومية وخاصة، من أجل دمجهم في المجتمع وتطوير قدراتهم.

من جانبه، رفع آل اعويشير شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ورعايته لكافة فئات المجتمع وخاصة أصحاب الاحتياجات الخاصة.

أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مركز الصم بالقطيف
أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مركز الصم بالقطيف
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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