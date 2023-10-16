شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي مركز الصم بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مركز الصم بالقطيف عادل علي آل اعويشير يرافقه أعضاء مجلس إدارة المركز.

وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - لرعاية الفئات ذات الاحتياجات الخاصة وتسهيل حياتهم، وخاصة فئة الصم التي تحظى بعناية جهات حكومية وخاصة، من أجل دمجهم في المجتمع وتطوير قدراتهم.

من جانبه، رفع آل اعويشير شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ورعايته لكافة فئات المجتمع وخاصة أصحاب الاحتياجات الخاصة.