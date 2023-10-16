السعودية | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تدشن أربع مبادرات لدعم الطلاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

دشنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اليوم، أربع مبادرات جديدة؛ لدعم وتعزيز جودة الحياة الطلابية، وذلك في إطار سعيها الدائم إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو الطلاب وتحقيق نجاحهم الأكاديمي.

وتشمل المبادرات “اسألني”، ومبادرة “العيادة النفسية والاجتماعية الافتراضية”، و”ساعة إرشاد”، و”الصديق المرشد”.

وتهدف مبادرة “اسألني” إلى تقديم الدعم والإجابة على استفسارات الطلاب في مختلف المجالات، وذلك من خلال فريق متخصص من طلاب وطالبات الكليات من المستويات العليا لإرشاد المستجدين ومساعدتهم على التوافق والتكيف مع الحياة الجامعية، والحد من تسربهم أو تعثرهم، فيما تقدم مبادرة “العيادة النفسية والاجتماعية الافتراضية” خدمات الاستشارات النفسية والإرشاد النفسي والاجتماعي للطلاب إلكترونيًا من خلال جلسات افتراضية.

كما تقدم مبادرة “ساعة إرشاد” إلى التوجيه والإرشاد الأكاديمي للطالب من قبل المرشدين في الكليات وأعضاء هيئة التدريس المتطوعين، ومساعدته على اتخاذ قراراته بنفسه، وذلك من خلال جلسات إرشادية .

وتُعنى مبادرة “الصديق المرشد” بتطوير أداء الطلبة المخفض أدائهم أكاديميًا “منخفضي المعدل” من خلال ربطهم بأقرانهم الطلبة المتميزين لتطوير أدائهم العلمي.

من جانبه، أوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عيسى بن خلف الدوسري، أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم لتعزيز رفاهيتهم ونجاحهم الأكاديمي، وتهدف إلى تعزيز التواصل بين الجامعة والطلاب، وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات؛ مما سيسهم في تحسين مستوى أداء الطلاب على الصعيد الأكاديمي والاجتماعي.