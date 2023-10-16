السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 5 مخالفين لنظام البيئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في الخليج 365 المحمية وأراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق بمنطقة الرياض، ومتنزه السودة في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في الخليج 365 المحمية غرامتها تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامتها تصل إلى (3000) ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.