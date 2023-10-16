شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في صفقة إنتقال صلاح لـ الاتحاد السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أخر تطورات صفقة انتقال محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

وفجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مفاجأة قوية، بشأن اقتراب إنهاء العلاقة بين المهاجم الدولي المصري محمد صلاح، وناديه الحالي، ليفربول الإنجليزي.

ليفربول يجد بديل محمد صلاح

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو فإن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي وجدت البديل الذي سيتم ضمّه في حال مغادرة محمد صلاح؛ إذ وقع اختيارها على الألماني "ليروي ساني" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني.

وأشار التقرير على أنه برغم رفض يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بيع محمد صلاح نهائيا في الصيف رغم المبلغ الضخم الذي تم وضعه على الطاولة؛ إلا أنه يعلم أن الاحتفاظ باللاعب، أمر مستحيل.

واختتم التقرير بأن القائمين على الرياضة في السعودية سيكملون مفاوضاتهم للحصول على خدمات محمد صلاح قريبًا؛ مما قد يجعله أغلى انتقال في التاريخ.

