شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سبب غياب نجم الأهلي عن تدريبات الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء أمس الأحد بعد فترة راحة لمدة ستة أيام، في غياب اللاعبين الدوليين، بسبب فترة التوقف الدولي.

سبب غياب إمام عاشور عن مران الأهلي

وغاب إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، عن التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وجاء غياب اللاعب عن التدريبات بسبب قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، بعدم إشراك إمام في التدريبات الجماعية أمس الأحد وفضل استمراره في التدريبات التأهيلية من أجل العودة بقوة للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وجاء قرار المدرب السويسري على الرغم من أن التقرير الطبي الذي قدمه الدكتور أحمد جاب الله أكد أن اللاعب أصبح سليم من الناحية الطبية وجاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية، ولكن كولر فضل استمرار اللاعب في التأهيل وتدريبات التقوية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري بدار السلام، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم 24 من الشهر ذاته.