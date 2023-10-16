الجامعة العربية تطالب بوقف الحرب في غزة فوراً وفتح ممرات آمنة للسكان

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محمد بن مسعود - الدمام - طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من بغداد، اليوم (الاثنين)، بـوقف العمليات العسكرية فوراً في قطاع غزة، وفتح ممرات آمنة لسكان القطاع، مع دخول الحرب التي أوقعت آلاف القتلى يومها العاشر.

وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب نقلتها القناة العراقية الرسمية، قال "أبو الغيط": "إننا نطالب بوقف العمليات العسكرية فوراً وفتح ممرات آمنة على نحو عادل لإغاثة السكان وإدخال المواد الأساسية، وإنقاذ الجرحى بعد انهيار القطاع الصحي تقريباً في القطاع الذي يتعرض للقصف، كل دقيقة".

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