انت الان تتابع سيكون زميلاً لـ"رونالدو وماني".. تياغو الكانتارا يوافق على الانضمام إلى النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 11:22 صباحاً

كشفت تقارير صحفية عن أن اللاعب الإسباني تياغو الكانتارا أعطى موافقته لنادي النصر للانضمام لصفوف الفريق في يناير المقبل . وبحسب ما نقلت صحيفة "sportskeeda”، فإن اللاعب الإسباني أعطى موافقته رغبةً منه في مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو وساديو ماني . وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن طرابزون سبور ، وفنربخشة التركيين يرغبان فى التعاقد مع اللاعب الإسباني ،حيث قدم فنربخشة عرضًا لضمه، ولكن تياغو رفض العرض رغبة في إكمال عقده مع ليفربول. وانضم تياغو ألكانتارا، البالغ من العمر 32 عامًا، لنادى ليفربول الإنجليزي فى 2020، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2011. ويحتل النصر حالياً المركز الثالث في ترتيب جدول دورى روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

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