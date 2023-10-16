"المرور": زيادة أبعاد الحمولة المنقولة عن الحد المسموح به مخالفة

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المرور السعودي أن الحمولة الزائدة من العوامل المؤثرة على السلامة المرورية، لافتًا إلى أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة مخالفة مرورية تستدعي الغرامة المالية.

وحذر المرور في تغريدة على حسابه في "إكس" من أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة مرورية غرامتها المالية بين 500 إلى 900 ريال.

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