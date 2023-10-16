"التجارة" تستدعي 97 مركبة رولز رويس "GHOST" 2019 – 2022

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 11:34 صباحاً

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 97 مركبة من نوع رولز رويس لموديل C"GHOST" إصدار 2019 – 2022، وذلك لخلل بزجاج لوحة العدادات. وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في زجاج لوحة العدادات قد يؤدي إلى تكسره حال وقوع حادث تصادم جانبي. وأشارت، عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم، إلى أن هذا الخلل "يزيد من احتمالية تطاير شظايا الزجاج نحو سائق المركبة وخطر وقوع إصابة".

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