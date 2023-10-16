انت الان تتابع تنبيه من "موجة باردة معتدلة".."الجهني": تنطلق اليوم وتشمل هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور زياد الجهني، إلى أنه من المتوقع حدوث موجة باردة معتدلة -بإذن الله تعالى- على معظم المناطق.

وأوضح "الجهني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الموجة الباردة المعتدلة" تشمل شمال وشمال غرب وشمال شرق المملكة بدءًا من اليوم، بحيث تنكسر معها حدة الحرارة.

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