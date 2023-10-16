انت الان تتابع قلل من الملح والسكر.. 4 نصائح لعادات غذائية سليمة تقدمها "حراء العام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 11:55 صباحاً

قدمت مستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، 4 نصائح للوصول إلى عادات غذائية سليمة. وأوضح المستشفى أنه للحصول على عادات غذائية سليمة يجب "التقليل من استهلاك الملح والسكر، والحد من تناول بعض الأطعمة ولا تمتنع عنها". وحث، عبر حسابه على منصة "إكس"، على "جعل اختيارات الفرد صحية"، مع "الإكثار من شرب الماء".

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