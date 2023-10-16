انت الان تتابع "الأرصاد": جدة الأعلى أمطارًا في نوفمبر الماضي.. بـ 182 ملم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 1:17 مساءً

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن شهر نوفمبر كان الأعلى من حيث الأمطار "شديدة الغزارة" في الفترة من (1985 - 2022م) خاصة على مدن المناطق الساحلية للبحر الأحمر تبوك،‫ مكة، ‫عسير، ‫ جازان. وقال "القحطاني": جدة كانت الأعلى بـ 182 ملم في شهر نوفمبر الماضي. ‏وأضاف: نعمل على توفير كل المعلومات والبيانات على مدار الساعة؛ لتسهيل خطط وأعمال الجهات العاملة ميدانيًا.

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