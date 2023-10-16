توقيع مذكرة تفاهم "سعودية مصرية" لتشغيل برنامج الفحص المهني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 1:26 مساءً

التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في القاهرة اليوم، وزير العمل بجمهورية مصر العربية حسن شحاتة، بحضور مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر. وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين في قطاع العمل، وسبل تطويرها، كما تناول اللقاء أهم المنجزات التي حققتها المملكة لتطوير سوق العمل ضمن رؤية 2030، وأبرز المبادرات والمشاريع القائمة حالياً لتعزيز المهارات، ومستوى التنافسية، وجاذبية السوق للاستثمار. ورعى "الراجحي" ووزير العمل المصري خلال اللقاء توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين لتشغيل برنامج الفحص المهني؛ بهدف تطوير القوى العاملة المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي.

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