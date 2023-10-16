انت الان تتابع "المياه الوطنية": مشاريع الصرف الصحي بحي الصالحية 2 بشمال شرق جدة يتم تنفيذها وفق المخطط لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 1:28 مساءً

أكدت شركة المياه الوطنية أنها تعمل جاهدة على تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بحي الصالحية 2 بشمال شرق محافظة جدة حسب مخرجات المخطط الاستراتيجي وحسب أولوية المشاريع. جاء ذلك ردًا على الخبر الصحفي المنشور في الخليج 365 بتاريخ الأحد 15/ 10/ 2023 بعنوان "البعوض وطفح المجاري يحاصران سكان حي الصالحية بجدة.. ومطالبات بحلول عاجلة". وأوضحت الشركة أنها تعمل جاهدةً على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، ونفيدكم بأن الشركة تحرص دائمًا على إيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى كل المستفيدين في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لتعزيز منظومة الأمن المائي والخدمات البيئية. وأشارت إلى أنه بالنسبة لخدمات الصرف الصحي لحي الصالحية 2 بشمال شرق محافظة جدة، فإنها تعمل جاهدةً على تنفيذ مشاريع الصرف الصحي حسب مخرجات المخطط الاستراتيجي وحسب أولوية المشاريع. كما نودّ التوضيح بأن شركة المياه الوطنية تقوم باستقبال البلاغات عبر جميع القنوات الرسمية ومباشرة جميع البلاغات في حينه.

كانت هذه تفاصيل خبر "المياه الوطنية": مشاريع الصرف الصحي بحي الصالحية 2 بشمال شرق جدة يتم تنفيذها وفق المخطط لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.